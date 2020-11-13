В Instagram появятся вкладки коротких видео Reels и онлайн-шопинга Shop

Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, объявила в четверг о появлении в мобильном приложении новых вкладок: Reels (англ. "ролики"), которая открывает возможность создания и просмотра коротких видеороликов, и Shop (англ. "магазин") для поиска товаров и покупок онлайн. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы анонсируем большие изменения в Instagram - вкладки Reels и Shop. На вкладке Reels вам будет проще находить короткие забавные видео от авторов со всего мира и таких же людей, как вы. Вкладка Shop станет хорошим способом для коммуникации с брендами и продавцами, а также позволит найти товары, которые вам нравятся", - говорится в заявлении.

Кнопка Reels должна стать "своеобразной сценой, местом, где люди могут поделиться своим творчеством со всем миром и получить шанс заявить о себе и найти аудиторию". Во вкладке Shop можно "делать покупки в Instagram и поддерживать малый бизнес". Алгоритмы соцсети создадут для каждого пользователя персональные рекомендации и подборки. Новые кнопки появятся на главном экране приложения.