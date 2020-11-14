Ученые нашли способ управлять молнией с помощью лазера

В мире 14 ноября 2020 08:53 (UTC+04:00)
Ученые нашли способ управлять молнией с помощью лазера

Международная группа ученых создала лазер, с помощью которого можно научиться управлять молнией, меняя ее траекторию и притягивая ее в заданное место. Об открытии они сообщили в научной статье, размещенной в журнале Nature Communications, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи из Австралийского национального университета (ANU) и UNSW в Канберре создали «грозу в миниатюре», используя пару плоских параллельных пластин, на которых накапливался электрический заряд. Когда он достигал пробойного значения, крошечная молния возникала на случайном участке одной пластины и ударяла в случайный участок второй.

Физики использовали в модели проводящие частицы графена, направляемого лазером. Лазерный луч нагревает воздух, создавая в нем канал с высокой проводимостью, своеобразный провод, по которому и устремляется разряд молнии. Лазерный луч нагревает микрочастицы и создает канал с высокой проходимостью, по которому начинает течь электрический разряд. Таким образом, ученые нашли способ заставить молнию двигаться по четко заданному направлению.

Авторы исследования считают, что открытие позволит точно контролировать путь электрического разряда в воздухе. Такие прирученные разряды могут быть полезны как для управления погодой, так и в промышленности или медицине.

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