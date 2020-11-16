Ураган "Йота" усилился до второй категории
Ураган первой категории "Йота" усилился до второй категории. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье Национальным центром по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно его оценкам, скорость порывов ветра в пределах стихии достигает 44,7 м/с. В настоящее время циклон находится на расстоянии 175 км к востоку от острова Провиденсия в Карибском море и движется в западном направлении со скоростью 4 м/с.
Ожидается, что ураган "Йота" станет причиной сильных ветров, опасных для жизни приливов и сильных дождей. Отмечается, что для некоторых прибрежных районов на востоке Гондураса и северо-востоке Никарагуа действует штормовое предупреждение.
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