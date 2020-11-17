Более 75 тыс. жителей Колумбии остались без электричества из-за урагана "Йота"

Более 75 тыс. жителей колумбийского департамента Сан-Андрес и Провиденсия, расположенного в Карибском море, остались без электричества из-за урагана пятой категории "Йота". Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Эверт Хокинс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На архипелаге нет электричества", - написал он в своем Twitter.

Губернатор добавил, что нет связи с муниципалитетом Провиденсия. "Мобильные и спутниковые телефоны не работают", - добавил он.

"Йота" стал первым в текущем году ураганом, который достиг максимальной категории по шкале Саффира - Симпсона. Он находится в 130 км от побережья Никарагуа и движется на запад со скоростью 14,76 км/ч. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 72,2 м/с. Ожидается, что циклон ударит по Никарагуа в ночь на вторник по местному времени (утро вторника мск).