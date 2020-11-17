Huawei объявила о продаже бренда смартфонов Honor

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei во вторник объявила о продаже части своего бизнеса по производству смартфонов под брендом Honor, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Huawei <...> решила продать все активы компании Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology", - говорится в пресс-релизе Huawei. В качестве причины компания указывает "постоянную недоступность технических компонентов", необходимых для производства мобильных устройств.

Отмечается, что после завершения сделки Huawei "не будет владеть акциями или участвовать в управлении и принятии решений в новой компании Honor".