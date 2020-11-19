Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, поднялся вечером в среду на третью строчку в рейтинге богатейших людей мира, составляемом агентством Bloomberg, опередив главу Facebook Марка Цукерберга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство, акции Tesla выросли в среду на 10%, увеличив состояние Маска на $10,2 млрд. На данный момент Bloomberg оценивает состояние предпринимателя в $120 млрд. Четвертое место с состоянием $103 млрд теперь занимает Марк Цукерберг, на пятом месте с $103 млрд находится гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно.

Таким образом, 49-летний Маск уступает лишь двум бизнесменам из США. Вторую строчку рейтинга Bloomberg занимает один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($128 млрд). Богатейшим человеком на Земле уже третий год остается глава корпорации Amazon Джефф Безос, на сегодняшний день его состояние оценивается в $183 млрд.