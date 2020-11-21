В мире зарегистрировали более 641 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 57,27 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 641 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 11 тыс., превысив 1,36 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:47 (GMT+4) 21 ноября в ВОЗ поступили сведения о 57 274 018 инфицированных и 1 368 000 умерших. Число заразившихся возросло на 641 669, умерших - на 11 752.

Рекорд заболеваемости за сутки был зафиксирован 14 ноября - 667 118 инфицированных, а смертности - 17 апреля (12 432 летальных исхода). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Европу (276 712), на втором месте - Северная и Южная Америка (257 859), на третьем - Юго-Восточная Азия (57 319).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 11 597 979. Далее следуют Индия (9 050 597), Бразилия (5 981 767), Франция (2 071 499), Россия (2 064 748), Испания (1 556 730), Великобритания (1 473 512), Аргентина (1 349 434), Италия (1 345 767), Колумбия (1 225 490), Мексика (1 019 543) и Перу (943 917).