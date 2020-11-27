Названы главные трудности работы на удаленке
Большинство компаний по всему миру не намерены отказываться от удаленки в будущем году, но в таком режиме работы есть ряд трудностей. Главные из них назвали в исследовании The Predictive Index, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Одна из сложностей состоит в том, что работникам стало сложно самостоятельно принимать решения — об этом рассказали 64 процента генеральных директоров компаний.
Кроме того. у команд, работающих в дистанционном режиме, появились сложности с менеджментом, также они стали реже предлагать новые идеи. Кроме того, как показало исследование, подавляющее большинство глав компаний (94 процента) стали чувствовать меньше уверенности в будущем своей фирмы.
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