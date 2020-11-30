Иран направил письмо в ООН с призывом осудить убийство ученого-ядерщика

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади передал в ООН официальное письмо Ирана с призывом осудить убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В письме также упоминается об имеющихся "неопровержимых доказательствах причастности Израиля к этой террористической атаке".

27 ноября агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице.