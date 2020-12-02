Более 453 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 62,84 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 453 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как передает Trend со ссылкой на ТАСС, число летальных исходов выросло более чем на 7,8 тыс., превысив 1,46 млн.

По состоянию на 22:08 (GMT+4)1 декабря в ВОЗ поступили сведения о 62 844 837 инфицированных и 1 465 144 умерших. Число заразившихся возросло на 453 170, умерших - на 7 837.

Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября (669 054), а смертей - 17 апреля (12 482). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 46% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (211 548), на втором месте - Европейский регион (154 516), на третьем - Юго-Восточная Азия (41 791).