Французские ученые предложили отказаться от солнцезащитных кремов

Ученые из парижского университета Сорбонны выступили за запрет или введение ограничений на продажу ряда солнцезащитных кремов на территории Европы. Соответствующее заявление было сделано по результатам проведенного исследования, которое было опубликовано на портале Nature.com, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опубликованный данным, используемые человеком защитные кремы негативно влияют на морские кораллы, приводя к замедлению их роста или даже гибели.

По данным специалистов, некоторая косметика содержит три из 10 самых популярных активных веществ, которые блокируют ультрафиолетовые лучи. Эти вещества называются 2-этилгексилсалицилат, бензофенон-3 и октокрилен, и именно они оказывают плохое влияние на кораллы.

Данное исследование было проведено на фоне принятой в Европе стратегию биоразнообразия, которая нацелена на улучшение условий дикой флоры и фауны. Согласно ей, растительный и животный миры должны начать восстанавливаться естественным путем. Стратегия рассчитана на период с 2020 по 2030 годы.