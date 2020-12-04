Более 65 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 65 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, число инфицированных в мире составляет 65 016 336, умерли 1 502 728 человек, выздоровели 41 705 009 заразившихся. Наибольшее число заражений - 14 086 016 случаев - выявлено в США.

Всего в Соединенных Штатах умерли 275 550 инфицированных, выздоровели 5 322 128 человек. Далее по числу заражений следует Индия с 9 534 964 выявленными случаями заражения, 138 648 смертями и 8 973 373 выздоровевшими пациентами. Третье место занимает Бразилия, где заразились 6 436 650 граждан, умерли - 174 515, выздоровели - 5 759 294.