В мире за сутки зарегистрировано более 645 тыс. случаев заражения коронавирусом

В мире 5 декабря 2020 22:52 (UTC+04:00)
В мире за сутки зарегистрировано более 645 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 65,25 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 645 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 12 тыс., превысив 1,51 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:02 (GMT+4) 5 декабря в ВОЗ поступили сведения о 65 257 767 инфицированных и 1 513 179 умерших. Число заразившихся возросло на 645 231, умерших - на 12 242.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 49% всех случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (315 772), на втором месте - Европейский регион (232 575), на третьем - Юго-Восточная Азия (48 082).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 13 978 171. Далее следуют Индия (9 608 211), Бразилия (6 487 084), Россия (2 431 731), Франция (2 228 980), Великобритания (1 690 436), Италия (1 688 939), Испания (1 684 647), Аргентина (1 447 732), Колумбия (1 343 322), Германия (1 153 555) и Мексика (1 144 643).

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