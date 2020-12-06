Число заражений COVID-19 в мире превысило 66,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 воскресенья по московскому времени 66 540 197 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 641 118. Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 572 841 против 1 518 608 на утро субботы, выздоровели более 42,7 миллиона.

В число стран с пятью миллионами и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 14 581 336 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки – 304 877) и 281 173 летальных исхода (рост – 2 301), излечились более 5,57 миллиона.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных выросло за истекшие стуки на 36 175 человек. Всего зафиксировано 9 644 386 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 468 до 140 168, поправились более 9,1 миллиона.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 577 177 заболевших, что на 43 209 человек больше, чем сутками ранее, умерли 176 628 больных (рост – 664), вылечились 5,86 миллиона человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на миллион населения планеты составил на утро воскресенья 196,9. В США на миллион жителей скончался 867 человек, Индии – 101, Бразилии – 828.