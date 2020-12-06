В мире за сутки зарегистрировано более 605 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 65,87 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 605 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 10 тыс., превысив 1,52 млн.

По состоянию на 6 декабря в ВОЗ поступили сведения о 65 870 030 инфицированных и 1 523 583 умерших. Число заразившихся возросло на 605 211, умерших - на 10 264.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 50% всех случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (308 218), на втором месте - регион Европы (203 298), на третьем - Юго-Восточная Азия (47 679).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 14 191 298. Далее следуют Индия (9 644 222), Бразилия (6 533 968), Россия (2 460 770), Франция (2 241 830), Италия (1 709 991), Великобритания (1 705 975), Испания (1 684 647), Аргентина (1 454 631), Колумбия (1 352 607), Германия (1 171 322) и Мексика (1 156 770).