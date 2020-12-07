ВОЗ не видит необходимости делать вакцинацию от коронавируса обязательной

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной. Об этом заявила в пятницу на брифинге руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не думаю, что нам следует [идти] по пути обязательной вакцинации", - сказал она.

Аналогичную точку зрения высказал и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. "Реальность заключается в том, что вакцина - это то, что нужно людям, - отметил он. - Однако развертывание вакцинации должно производиться аккуратно и осторожно". "Нужно заверять людей, привлекать к вакцинации, - подчеркнул специалист. - Мы должны убеждать людей, вести диалог по этому вопросу. Есть определенные обстоятельства, при которых правительства могут требовать обязательной вакцинации. Но лучше этого избежать. Гораздо лучше информировать население, рассказывать им о преимуществах, чтобы люди добровольно принимали участие в вакцинации".