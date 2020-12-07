В мире за сутки зарегистрировали более 549 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 66,42 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 549 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 8,7 тыс., превысив 1,53 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:47 (GMT+4) 7 декабря в ВОЗ поступили сведения о 66 422 058 инфицированных и 1 532 418 умерших. Число заразившихся возросло на 549 946, умерших - на 8 768.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 53% всех случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (293 460), на втором месте - регион Европы (167 766), на третьем - Юго-Восточная Азия (43 416).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 14 397 135. Далее следуют Индия (9 677 203), Бразилия (6 577 177), Россия (2 488 912), Франция (2 252 852), Италия (1 728 878), Великобритания (1 723 246), Испания (1 684 647), Аргентина (1 459 832), Колумбия (1 362 249), Германия (1 183 654) и Мексика (1 168 395).