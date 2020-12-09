Более 546 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 67,78 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 546 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 10 тыс., превысив 1,55 млн.

По состоянию на 19:22 (GMT+4) 9 декабря в ВОЗ поступили сведения о 67 780 361 инфицированном и 1 551 214 умерших. Число заразившихся возросло на 546 703, умерших - на 10 132.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% всех случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (238 792), на втором месте - регион Европы (221 551), на третьем - Юго-Восточная Азия (43 803).Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 14 755 996. Далее следуют Индия (9 735 850), Бразилия (6 623 911), Россия (2 541 199), Франция (2 269 668), Италия (1 757 394), Великобритания (1 750 245), Испания (1 702 328), Аргентина (1 466 309), Колумбия (1 377 100), Германия (1 218 524) и Мексика (1 182 249).