Главы МИД стран СНГ обсудят ситуацию на пространстве Содружества по видеосвязи

Главы МИД стран СНГ на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества в формате видеоконференции обсудят развитие интеграции, борьбу с коронавирусом, региональные и международные проблемы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министрам, сообщили в МИД РФ, предстоит рассмотреть "проекты решений, направленных на углубление партнерских связей в культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах". Особое внимание планируется уделить роли ООН в современном мире в контексте отмечаемого в этом году 75-летия организации.

Как уточнили в МИД Узбекистана, который председательствует в СНГ в этом году, в мероприятии примут участие все главы внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также министр иностранных дел Туркмении и председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Ряд одобренных документов будет внесен в повестку дня заседания Совета глав государств СНГ, которое состоится 18 декабря.