Более 385 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки - ВОЗ

В мире 11 декабря 2020 01:13 (UTC+04:00)
Более 385 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки - ВОЗ

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 68,16 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 385 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 6,1 тыс., превысив 1,557 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС..

По состоянию на 20:46 10 декабря в ВОЗ поступили сведения о 68 165 877 инфицированном и 1 557 385 умерших. Число заразившихся возросло на 385 477, умерших - на 6 171.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 14 972 356. Далее следуют Индия (9 767 371), Бразилия (6 674 999), Россия (2 541 199), Франция (2 269 668), Италия (1 757 394), Великобритания (1 750 245), Испания (1 702 328), Аргентина (1 469 919), Колумбия (1 384 610), Германия (1 218 524) и Мексика (1 193 255).

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