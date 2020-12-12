Генсек ООН приветствовал намерение ЕС сократить углеродные выбросы к 2030 году

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал объявление об утверждении Евросоюзом плана по сокращению углеродных выбросов сообщества более чем на 50% к 2030 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приветствую заявление лидеров ЕС о сокращении своих чистых углеродных выбросов как минимум на 55% к 2030 году, - написал Гутерриш в пятницу в своем Twitter. - Действия по изменению климата - это единственный способ обеспечить пригодные для жизни [условия на] планете для нынешнего и будущих поколений".

В пятницу глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит глав государств и правительств ЕС утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов стран сообщества на 55% по сравнению с 1990 годом.