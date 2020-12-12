Исландские ученые назвали боль в мышцах одним из самых встречаемых симптомов коронавируса
Группа исландских ученых выяснила, что наиболее распространенными симптомами коронавируса у инфицированных являются миалгия (боль в мышцах) и головная боль. Соответствующие данные приводятся в исследовании, опубликованном в научном издании British Medical Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эксперты изучили данные о состоянии 1 564 жителей Исландии, заболевших COVID-19. Согласно результатам работы, миалгия была зафиксирована у 55% пациентов. Более половины (51%) участников исследования испытывали головную боль, а у 49% отмечалось наличие сухого кашля.
На протяжении всего течения болезни у большинства (67%) пациентов симптомы проявлялись в легкой форме, указывают ученые.
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