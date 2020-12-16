ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

В мире 16 декабря 2020 01:16 (UTC+04:00)
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 4,3 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 70 тыс., сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ВОЗ, с 7 по 13 декабря в мире были зарегистрированы 4 329 927 новых случаев заражения и 70 476 836 летальных исходов. Предыдущий антирекорд заболеваемости за семь дней был зафиксирован в период с 16 по 22 ноября - 4 060 891 заболевший.

Как отмечает ВОЗ, "основное бремя пандемии делят регионы Америки и Европы, на которые пришлось 85% новых случаев заболевания и 86% новых случаев смерти". Однако в отличие от Северной и Южной Америки, где продолжается рост заболеваемости, в Европе на протяжении трех последних недель наблюдается стабилизация ситуации. За минувшую неделю заболеваемость и смертность выросла в Африке. В Юго-Восточной Азии, наоборот, отмечено снижение этих показателей после сентябрьского пика.

В Северной и Южной Америке за неделю число заразившихся выросло более чем на 2 млн, умерли более 29 тыс. человек. В Старом Свете с 7 по 13 ноября было зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения и более 34 тыс. умерших. В Юго-Восточной Азии заразились более 290 тыс. человек, а число летальных исходов за семь дней превысило 4,4 тыс.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,4 млн. Далее следуют Бразилия (более 302 тыс. новых случаев инфицирования), Турция (более 219 тыс.), Индия (более 212 тыс.) Россия (более 193 тыс.), Германия (более 149 тыс.), Великобритания (более 124 тыс.), Италия (более 115 тыс.), Франция (более 82 тыс.), Украина (более 80 тыс.), Мексика (более 72 тыс.) и Польша (более 72 тыс.).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Казахстан и Узбекистан развивают сотрудничество в космической сфере
Казахстан и Узбекистан развивают сотрудничество в космической сфере
Казахстан принимает меры для сокращения рисков в сегменте потребительского кредитования
Казахстан принимает меры для сокращения рисков в сегменте потребительского кредитования
В Казахстане будут разработаны стратегии обеспечения финустойчивости банков
В Казахстане будут разработаны стратегии обеспечения финустойчивости банков
Loading Bars
Лента новостей
В московских аэропортах задержали и отменили 20 рейсов Россия 01:53
Байден решил назначить своего экс-соперника Буттиджича министром транспорта США США 01:34
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю В мире 01:16
Генсек НАТО сожалеет о решении США ввести санкции против Турции Турция 00:59
Эксперты ВОЗ в январе отправятся в Китай искать источник коронавируса Другие страны 00:41
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом Россия 00:24
В мире за сутки зарегистрировано более 496 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ Другие страны 00:17
В Латвии зарегистрировано 20 компаний с туркменским капиталом Бизнес 00:01
Объем экспорта из северных портов Ирана увеличился на 40% Экономика 15 декабря 23:55
Казахстан и Узбекистан развивают сотрудничество в космической сфере Казахстан 15 декабря 23:50
Парламент Грузии должен до 17 декабря утвердить проект госбюджета на 2021 год Грузия 15 декабря 23:45
Правительство Латвии с 21 декабря введет новые ограничения из-за пандемии Европа 15 декабря 23:38
В Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов США 15 декабря 23:27
ЕС хочет получить дополнительно 180 млн доз вакцины от Moderna и BioNTech-Pfizer Европа 15 декабря 23:17
Трюдо заявил, что сделает прививку от коронавируса, когда придет его очередь Другие страны 15 декабря 23:03
Число выздоровевших от коронавируса в Турции за сутки превысило 29 тыс. человек Турция 15 декабря 22:39
Пандемия усилила у людей чувство одиночества - социолог Общество 15 декабря 22:27
Азербайджанский банк о программах поддержки предпринимателей МСБ в пандемийный период Финансы 15 декабря 22:27
Трамп готов вакцинироваться от коронавируса США 15 декабря 22:25
Тюркский совет осудил санкции США в отношении Турции Турция 15 декабря 22:22
"Родина принадлежит нам, мы должны сражаться!" - последние слова шехида Сабира Исмаилова перед уходом на фронт Общество 15 декабря 22:05
В Дании с 16 декабря ужесточат ограничения из-за COVID-19 Европа 15 декабря 22:04
ФАО направит $100 тысяч на расширение прав сельских женщин Узбекистана Узбекистан 15 декабря 21:51
Товарооборот между Россией и Ираном превысил $2.2 млрд Экономика 15 декабря 21:45
Излечившийся от коронавируса человек может быть вакцинирован на более позднем этапе - эксперт Общество 15 декабря 21:42
ЕС и ЮНИСЕФ запустили совместную инициативу по защите прав детей в Грузии Грузия 15 декабря 21:40
Премьер Канады считает, что пандемия нового коронавируса закончится в 2021 году Другие страны 15 декабря 21:29
Россия разрешила ввоз томатов с ООО "Агротерм" Экономика 15 декабря 21:16
Минкультуры Азербайджана распространило заявление о военных преступлениях Армении Политика 15 декабря 21:14
В Азербайджане создан Государственный фонд по стандартизации Экономика 15 декабря 21:13
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 2,389 млн Другие страны 15 декабря 21:07
В Азербайджане пассажироперевозки увеличились только на одном виде транспорта Транспорт 15 декабря 21:00
В Нахчыване отмечен спрос на информационные и коммуникационные услуги ИКТ 15 декабря 21:00
В Азербайджане еще 42 семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) Экономика 15 декабря 20:40
Греческие медиа об азербайджанских реалиях Политика 15 декабря 20:21
Правила аккредитации учебных заведений в Азербайджане в новой редакции Общество 15 декабря 20:12
В Азербайджане на государственный учет взята еще одна политическая партия Политика 15 декабря 20:01
Узбекские исполнители представили песню "Лачин" в честь победы Азербайджана (ВИДЕО) Культура 15 декабря 19:54
Азербайджанское Телевидение обратилось к семьям и близким шехидов, а также ветеранам Карабахской Отечественной войны Социум 15 декабря 19:44
Инвесторы предпочитают потребительский рынок Грузии Бизнес 15 декабря 19:35
Ряду сотрудников МЧС Азербайджана присвоены высшие воинские и высшие специальные звания Политика 15 декабря 19:33
Танцующий воин… Гибель сына я увидела во сне. Он был в крови и обернут флагом Азербайджана (ВИДЕО,ФОТО) Социум 15 декабря 19:28
Внесены изменения в устав ЗАО "AzerGold" Экономика 15 декабря 19:20
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана орденами и медалями Политика 15 декабря 19:08
Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден медалями "За Родину" - Распоряжение Политика 15 декабря 19:03
В Азербайджане утверждены правила ведения учета средств ОМС Общество 15 декабря 18:56
Президент Ильхам Алиев подарил квартиру народному поэту Рамизу Ровшану (ВИДЕО) Политика 15 декабря 18:55
Еще три муниципальных совета Италии поддержали Азербайджан Политика 15 декабря 18:46
Импорт из Южной Кореи в Азербайджан увеличился на 10% Бизнес 15 декабря 18:33
Программа "Время урока" в Азербайджане представлена в соответствии с расписанием Общество 15 декабря 18:28
Казахстан принимает меры для сокращения рисков в сегменте потребительского кредитования Финансы 15 декабря 18:20
За 9 месяцев 2020 года импорт ненефтяного сектора Азербайджана составил более $6 млрд - ЦБА Бизнес 15 декабря 18:05
Азербайджан за 9 месяцев 2020 года сократил чистые финансовые обязательства Финансы 15 декабря 18:03
ЦОД и ЦБ Азербайджана могут создать единую платформу признания электронных подписей ИКТ 15 декабря 18:01
AzEduNet предотвратила порядка 17 млн попыток кибератак на образовательные учреждения Азербайджана ИКТ 15 декабря 17:58
Проект газопровода Игдыр-Нахчыван планируется завершить за год Энергетика 15 декабря 17:35
Министр транспорта Азербайджана сделал ряд заявлений на встрече ОЭС (ФОТО) Транспорт 15 декабря 17:29
Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Игдыр-Нахчыван (ФОТО) Энергетика 15 декабря 17:24
Платежная система GoldenPay расширит спектр онлайн услуг МСБ населению Азербайджана ИКТ 15 декабря 17:22
Объем экспорта Азербайджана по нефтегазовому сектору сократился Энергетика 15 декабря 17:14
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на закупку фильтра в Туркменистане Тендеры 15 декабря 17:12
Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Мезре Джебраильского района Политика 15 декабря 17:11
В Казахстане будут разработаны стратегии обеспечения финустойчивости банков Финансы 15 декабря 17:10
Минфин Азербайджана разместил на аукционе государственные краткосрочные облигации Финансы 15 декабря 17:04
В Азербайджане зафиксирован рост чистых финансовых активов Финансы 15 декабря 16:59
Российский политолог Максим Шевченко посетил Гянджу (ФОТО) Политика 15 декабря 16:56
Eni Turkmenistan Limited объявляет тендер на поставку буровых долот Тендеры 15 декабря 16:49
Сегодня состоится чрезвычайное заседание стран-членов ОЭС Экономика 15 декабря 16:46
В Азербайджане профицит во внешней торговле составил $2,4 млрд Бизнес 15 декабря 16:46
Следует довериться мерам вакцинации - директор НИИ медицинской профилактики Азербайджана Общество 15 декабря 16:40
В Азербайджане первыми от COVID-19 будут вакцинированы представители группы риска - TƏBİB Общество 15 декабря 16:35
Азербайджан ведет работу над проектами взаимного признания электронных подписей с Турцией и Россией ИКТ 15 декабря 16:33
После вакцинации тоже необходимо носить маску - Рамин Байрамлы Общество 15 декабря 16:28
TƏBİB о сроке действия защитных свойств вакцины от коронавируса Общество 15 декабря 16:25
Экспорт из Азербайджана в Малайзию многократно вырос Бизнес 15 декабря 16:21
Туркменистан увеличил экспорт текстильной одежды в страны ЕАЭС Бизнес 15 декабря 16:19
В платежном балансе Азербайджана образовался дефицит Финансы 15 декабря 16:14
Вакцинация от коронавируса будет бесплатной - Минздрав Азербайджана Общество 15 декабря 16:11
На первоначальном этапе будет вакцинировано 10% населения Азербайджана – TƏBİB Общество 15 декабря 16:05
Ирландский регулятор оштрафовал Twitter на €450 тыс. за утечку данных Европа 15 декабря 16:04
Вакцины, которые будут доставлены в Азербайджан, полностью безопасны - замминистра здравоохранения Азербайджана Общество 15 декабря 15:58
Для получения вакцины против COVID-19 Азербайджан более тесно сотрудничает с Турцией - замминистра Общество 15 декабря 15:55
Банк Республика предлагает перечислить средства в Фонд «YAŞAT» через приложение Mobil Şöbə Экономика 15 декабря 15:54
Названы вакцины, которые могут быть доставлены в Азербайджан Общество 15 декабря 15:51
Гюльнара Халилова стала представителем International Digital Fashion Week в Азербайджане (ВИДЕО) Стиль 15 декабря 15:49
В Азербайджане выявлены 4273 новых случая инфицирования COVID-19, вылечились 4164 человека - TƏBİB Общество 15 декабря 15:44
"Human Rights Watch" распространила очередной отчет по использованию Арменией кассетных боеприпасов против Азербайджана Политика 15 декабря 15:36
Порой, чтобы вылечить одного пациента, 5-6 врачей рискуют своими жизнями - TƏBİB Общество 15 декабря 15:34
Анар Керимов показал кадры разрушенного исторического здания в Джебраильском районе (ВИДЕО) Социум 15 декабря 15:30
Обнародован объем экспорта фруктов из Туркменистана в ЕАЭС Бизнес 15 декабря 15:30
Узбекско-корейское СП закупит дизельное топливо Тендеры 15 декабря 15:29
К сожалению, мы столкнулись с новой пандемией коронавируса - Рамин Байрамлы Общество 15 декабря 15:28
Ежедневно производится 400 тыс. медицинских масок – ООО «Бакинская текстильная фабрика» (ФОТО) Общество 15 декабря 15:22
Узбекско-корейское СП закупит трубные материалы Тендеры 15 декабря 15:17
Непревзойденный исполнитель "Сегях" - Международный центр мугама об Исламе Абдуллаеве Культура 15 декабря 15:16
Швейцария за год увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 15 декабря 15:09
Азербайджан никому не позволит нарушать условия соглашения от 10 ноября - депутат Политика 15 декабря 15:07
Оглашен список военнослужащих и гражданских лиц, освобожденных из армянского плена и доставленных в Баку (ФОТО) Общество 15 декабря 15:05
В Казахстане вводится механизм заключения трехсторонних соглашений с недропользователями Энергетика 15 декабря 14:58
ОЭСР надеется на совместную с Туркменистаном работу по упрощению процедур торговли и связей в Центральной Азии Бизнес 15 декабря 14:58
Все новости