Ученые объяснили случаи повторного диагностирования COVID-19

Группа ученых полагает, что случаи ошибочного повторного диагностирования заражения COVID-19 у пациентов могут объясняться тем, что генетический материал коронавируса, предположительно, частично встраивается в хромосомы клеток человека. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Science, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Группа исследователей, в которую вошли специалисты из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, пытались ответить на вопрос о том, почему у людей, которые были инфицированы новым коронавирусом и выздоровели, в отдельных случаях новые тесты дают положительный результат, хотя в действительности они уже не заражены.

Как предположили ученые, одним из объяснений может быть то, что часть генетического кода вируса интегрируется в хромосомы в клетках человека. Авторы исследования констатировали, что такое бывает с другими вирусами. "Все вирусы внедряют свой генетический материал в клетку, которую они заражают, но обычно он остается отдельно от ДНК клетки", - отмечает журнал.

В материале Science говорится, что ученые частично воссоздали такое проникновение генетического материала коронавируса в хромосому клетки человека в лабораторных условиях. "Авторы подчеркивают, что полученные ими результаты не означают, что SARS-CoV-2 перманентно остается на генетическом уровне в человеческих клетках, чтобы постоянно воспроизводиться, как делает ВИЧ", - констатирует издание.

В статье говорится, что опрошенные журналистами ученые отнеслись к данным исследованиям неоднозначно. Некоторые из них посчитали, что указанные выводы не являются в достаточной степени обоснованными.