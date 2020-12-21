В триквеле "Человеке-пауке" ожидают девять злодеев Marvel

В Сети распространяется информация, что в новом фильме о Человеке-пауке могут появиться сразу девять злодеев киновселенной Marvel. Стоит заметить, что премьера фильма назначена на декабрь 2021 года, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Роль главного героя исполнит Том Холланд который до этого уже снимался в фильмах о Человеке-пауке. Также к съемкам вернутся Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайер.

Однако теперь же стало известно, что переговоры об участии в съемочном процессе ведутся и с другими актерами. Так в киноленте могут появиться Песочный человек (Томас Хейден Черч), Мистерио (Джейк Джилленхол), Зеленые гоблины (Уиллем Дефо и Дейн ДеХаан).

В киноленте также могут появиться Стервятник (Майкл Китон), Скорпион (Майкл Мандо), Веном (Том Харди), Крэйвен-охотник. Актер на роль последнего пока не выбрали, рассказал инсайдер Дэниел Рихтман в своем микроблоге.

Впрочем, официальных комментариев по этому поводу пока нет. Не исключено, что фанаты могут увидеть в "Человеке-пауке 3" кого-то, кого они совершенно не ожидали вновь встретить в этой истории.

В октябре сообщалось, что в третьей части приключений "дружелюбного соседа" может появиться Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Предполагается, что он возьмет вакантную роль наставника юного супергероя, поскольку Питер Паркер из-за событий киновселенной Marvel остался без опекуна.

Камбэрбетч для начала снимется с Холландом, а затем приступит к работе над сольным фильмом "Доктор Стрэндж. В мультивселенной безумия", за которую отвечает режиссер Сэм Рэйми.