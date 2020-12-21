ВОЗ может одобрить вакцину Pfizer и BioNTech до конца года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может до конца текущего месяца одобрить вакцину, разработанную совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом заявила в понедельник на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вакцина может быть внесена в список для возможного использования в чрезвычайных ситуациях уже в этом месяце", - отметила она.

Со своей стороны главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан заметила, что поставки этой вакцины в рамках механизма COVAX в ограниченных количествах могут начаться в конце января или начале февраля.

COVAX является механизмом по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.