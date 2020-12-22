Toyota останавливает заводы в Великобритании и Франции
Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приняла решение приостановить работу двух своих заводов в Великобритании и одного предприятия во Франции в связи с распространением новой разновидности коронавирусной инфекции.
Как сообщил во вторник телеканал NHK, работники этих предприятий будут досрочно отправлены на рождественские каникулы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Заводы останавливаются в первую очередь из-за проблем с транспортом, которые серьезно влияют на отправку готовой продукции и снабжение деталями и узлами. В частности, остановлено движение поездов и автомобилей по тоннелю под проливом Ла-Манш. По данным NHK, это серьезно сказалось на работе предприятий Toyota Motor.
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