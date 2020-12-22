Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,7 млн

Во всем мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 от связанных с ним заболеваний скончались 1 701 085 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Число инфицированных в 191 стране и регионе мира достигло, 77 307 971, выздоровели более 53 миллионов заболевших.

В Соединенных Штатах, которые лидируют по числу случаев заражения и смертей, число заболевших составило 18 011 449, скончались 319 255 человек.