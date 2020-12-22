В ЮНЕСКО сообщили, что пандемия ударила по сектору культуры сильнее, чем прогнозировали

Воздействие принятых правительствами стран мер в ответ на распространение коронавируса оказалось серьезнее, чем прогнозировалось. Об этом сообщили в пресс-службе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), штаб-квартира которой находится в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно оценкам этой международной структуры, в мировой киноиндустрии из-за пандемии по итогам 2020 года будет потеряно около 10 млн рабочих мест. Руководство трети художественных галерей, отметили в ЮНЕСКО, вынуждено было сократить половину своих работников. "Шестимесячные ограничения, принятые из-за коронавируса, могут стоить музыкальной индустрии более €10 млрд, потерянных спонсорских взносов, а мировой издательский рынок может сократиться из-за санитарного кризиса на 7,5%", - подчеркнули в пресс-службе организации.

Здесь отметили, что "в ответ на пандемию, которая привела к закрытию большого числа кинозалов, театров и книжных магазинов и лишила артистов профессиональных возможностей, ЮНЕСКО разработала инструменты для тех, кто принимает решения, в виде справочника "Культура в условиях кризиса". Эта брошюра, как указали в организации, является "практическим руководством, призванным помочь правительствам решить проблемы, с которыми во время пандемии сталкиваются профессионалы". Справочник также содержит советы, как в будущем повысить устойчивость различных областей, связанных с искусством.

"Сектор, в котором создано более 30 млн рабочих мест, пытается выжить и нуждается в нашей помощи", - сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. "Культура помогла нам выйти из кризиса. Теперь мы должны помочь ей", - отметила глава организации. По ее мнению, "необходимо не только финансово и политически поддерживать культуру, но и дать ей место за столом политических переговоров".