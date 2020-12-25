Более 662 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

В мире 25 декабря 2020 00:27 (UTC+04:00)
Более 662 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 77,53 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 662 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 13 тыс., превысив 1,72 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 20:09 мск 24 декабря в ВОЗ поступили сведения о 77 530 799 инфицированных и 1 724 904 умерших. Число заразившихся возросло на 662 825, умерших - на 13 061.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (303 220), на втором месте - регион Европы (274 247), на третьем - Юго-Восточная Азия (36 000).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 18 090 260. Далее следуют Индия (10 123 778), Бразилия (7 318 821), Россия (2 963 688), Франция (2 463 379), Великобритания (2 149 555), Италия (1 991 278), Испания (1 842 289), Германия (1 587 115), Аргентина (1 555 279), Колумбия (1 530 593) и Мексика (1 338 426).

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