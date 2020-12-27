Более 434 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки

В мире 27 декабря 2020 22:56 (UTC+04:00)
Более 434 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 79,23 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 443 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло почти на 7,4 тыс., превысив 1,75 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 17:22 (GMT+4) 27 декабря в ВОЗ поступили сведения о 79 232 555 инфицированных и 1 754 493 умерших. Число заразившихся возросло на 434 779, умерших - на 7 393.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 47% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (208 518), на втором месте - регион Европы (152 625), на третьем - Юго-Восточная Азия (29 062).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 18 648 989. Далее следуют Индия (10 187 850), Бразилия (7 448 560), Россия (3 050 248), Франция (2 507 532), Великобритания (2 256 009), Италия (2 038 759), Испания (1 854 951), Германия (1 640 858), Колумбия (1 574 707), Аргентина (1 574 554) и Мексика (1 372 243).

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