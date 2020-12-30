В мире за сутки зарегистрировали более 444 тыс. случаев заражения коронавирусом

В мире 30 декабря 2020 01:15 (UTC+04:00)
В мире за сутки зарегистрировали более 444 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 80,15 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 444 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 9 тыс., превысив 1,77 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 20:41 мск 29 декабря в ВОЗ поступили сведения о 80 155 187 инфицированных и 1 771 128 умерших. Число заразившихся возросло на 444 437, умерших - на 9 035.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (202 251), на втором месте - регион Европы (176 862), на третьем - Юго-Восточная Азия (25 389).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 18 972 813. Далее следуют Индия (10 224 303), Бразилия (7 484 285), Россия (3 105 037), Франция (2 519 105), Великобритания (2 329 734), Италия (2 056 277), Испания (1 879 413), Германия (1 664 726), Колумбия (1 594 497), Аргентина (1 583 927) и Мексика (1 383 434).

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