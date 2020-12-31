За сутки в мире выявили более 692 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 81,47 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 692 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 13,9 тыс., превысив 1,79 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:11 (GMT+4) 31 декабря в ВОЗ поступили сведения о 81 475 053 инфицированных и 1 798 050 умерших. Число заразившихся возросло на 692 018, умерших - на 13 941.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (316 613), на втором месте регион Европы (285 777), на третьем - Юго-Восточная Азия (33 112).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 19 346 790. Далее следуют Индия (10 266 674), Бразилия (7 563 551), Россия (3 159 297), Франция (2 556 708), Великобритания (2 432 892), Италия (2 083 689), Испания (1 893 502), Германия (1 719 737), Колумбия (1 614 822), Аргентина (1 602 163) и Мексика (1 401 529).