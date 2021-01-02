Число заражений коронавирусом в мире превысило 84 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 84 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщает в субботу Trend.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 84 084 024, умерли 1 829 683 человека, выздоровели 47 420 286 заразившихся.

Наибольшее число заражений - 20 138 931 - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 347 884 инфицированных. Второе место по числу заражений занимает Индия с 10 305 788 выявленными случаями и 149 218 смертями. За ней идет Бразилия, где заразились 7 700 578 граждан, умерли 195 411 пациентов.