Число заражений коронавирусом в мире превысило 84 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 84 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщает в субботу Trend.
По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 84 084 024, умерли 1 829 683 человека, выздоровели 47 420 286 заразившихся.
Наибольшее число заражений - 20 138 931 - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 347 884 инфицированных. Второе место по числу заражений занимает Индия с 10 305 788 выявленными случаями и 149 218 смертями. За ней идет Бразилия, где заразились 7 700 578 граждан, умерли 195 411 пациентов.
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