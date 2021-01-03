В мире за сутки выявили более 616 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 82,57 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 616 тыс. Согласно опубликованным в ночь на воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 10 тыс., превысив 1,81 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 21:30 (GMT+4) 2 января в ВОЗ поступили сведения о 82 579 768 инфицированных и 1 818 849 умерших. Число заразившихся возросло на 616 069, умерших - на 10 697.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 56% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (348 200), на втором месте - регион Европы (206 848), на третьем - Юго-Восточная Азия (29 892).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 19 578 217. Далее следуют Индия (10 305 788), Бразилия (7 675 973), Россия (3 212 637), Франция (2 595 661), Великобритания (2 542 069), Италия (2 129 376), Испания (1 893 502), Германия (1 755 351), Колумбия (1 642 775), Аргентина (1 625 514) и Мексика (1 426 094).