Илон Маск стал богатейшим человеком мира

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса. Такие оценки представили в четверг телеканал CNBC и агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По подсчетам телеканала, состояние Маска увеличилось до $185 млрд в результате повышения курса акций Tesla на биржевых торгах, у Безоса - $184 млрд. Bloomberg оценивает суммарную стоимость активов Маска в $188,5 млрд, а Безоса - в $187 млрд.

Рейтинг самых богатых людей мира, составляемых агентством, обновляется ежедневно по итогам фондовых торгов в США. Сессия завершится в 16:00 по времени Восточного побережья США (полночь мск). На торгах стоимость акций Tesla выросла уже более чем на 6%, но показатель может измениться.

Маск, комментируя публикацию о том, что он стал самым богатым человеком в мире, написал в Twitter: "Как странно". "Что же, вернемся к работе..." - добавил он.

За последние 13 месяцев состояние Маска выросло более чем на $100 млрд. В январе 2020 года Маск в рейтинге Bloomberg занимал 35-е место. В конце ноября 2020 года Маск вышел на второе место в указанном рейтинге, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Состояние Маска тогда достигло $128 млрд.

Основной причиной увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla. В январе 2020 года она составляла менее $100 млрд, а сейчас оценивается примерно в $760 млрд. Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.