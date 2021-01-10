Генсек ООН раскритиковал богатые страны за "вакцинный национализм"

Ряд развитых государств игнорирует права и потребности менее развитых стран в обеспечении своего населения вакциной от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по видеосвязи на проходящем в Лондоне торжественном мероприятии по случаю 75-летия первого собрания Генеральной Ассамблеи организации.

"Пандемия высветила серьезные пробелы в международном сотрудничестве солидарности, - сказал он. - Совсем недавно мы видели проявления этого в вакцинном национализме, когда некоторые богатые страны соперничали при закупке вакцин для собственного населения, не рассматривая такой возможности для бедных стран".

Как подчеркнул Гутерриш, "пандемия оказала непропорциональное и ужасное воздействие на бедных и обездоленных, пожилых и детей, людей с ограниченными возможностями и все меньшинства". "Она ввергла в нищету около 88 млн человек и поставила более 270 млн человек под угрозу острой нехватки продовольствия", - констатировал он.

"Пандемия обнажила слабые места нашего мира. Чтобы устранить их, нам нужно сократить неравенство и несправедливость, а также укрепить узы взаимной поддержки и доверия", - уверен глава ООН.