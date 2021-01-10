Более 790 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 88,38 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 790 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 12,4 тыс., приблизившись к 1,92 млн.

По состоянию на вечер 10 января в ВОЗ поступили сведения о 88 383 771 инфицированном и 1 919 126 умерших. Число заразившихся увеличилось на 790 456, умерших - на 12 454.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 56% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (444 146), на втором месте - регион Европы (229 818), на третьем - Юго-Восточная Азия (49 589).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 21 761 186. Далее следуют Индия (10 450 284), Бразилия (8 013 708), Россия (3 401 954), Великобритания (3 017 413), Франция (2 721 692), Италия (2 257 866), Испания (2 025 560), Германия (1 908 527), Колумбия (1 755 568), Аргентина (1 703 352) и Мексика (1 507 931).