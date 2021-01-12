В мире за сутки выявили более 660 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 89,04 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 660 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 11 тыс., превысив 1,93 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:21 мск 11 января в ВОЗ поступили сведения о 89 048 345 инфицированных и 1 930 265 умерших. Число заразившихся увеличилось на 660 993, умерших - на 11 061.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 57% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (380 886), на втором месте - регион Европы (189 271), на третьем - Юго-Восточная Азия (28 672).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 22 009 275. Далее следуют Индия (10 466 595), Бразилия (8 075 998), Россия (3 425 269), Великобритания (3 072 353), Франция (2 737 501), Италия (2 276 491), Испания (2 025 560), Германия (1 921 024), Колумбия (1 771 363), Аргентина (1 714 409) и Мексика (1 524 036).