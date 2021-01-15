Более 697 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 91,06 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 697 тыс. Согласно опубликованным в ночь на пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 15,8 тыс., превысив 1,97 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступили сведения о 91 061 072 инфицированных и 1 970 741 умершем. Число заразившихся увеличилось на 697 485, умерших - на 15 835.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (352 273), на втором месте - регион Европы (248 308), на третьем - Африка (31 106).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 22 645 757. Далее следуют Индия (10 512 093), Бразилия (8 195 637), Россия (3 495 816), Великобритания (3 211 580), Франция (2 783 908), Италия (2 319 036), Испания (2 176 089), Германия (1 978 590), Колумбия (1 816 082), Аргентина (1 744 704) и Мексика (1 556 028).