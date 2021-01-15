Комитет ВОЗ по ЧС выступил против требования вакцинации от коронавируса при поездках

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавивируса высказался против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках. Это следует из его рекомендаций, опубликованных в пятницу в Женеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда [в страну], поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу [инфекции]", - отметил комитет по итогам своего заседания.

Входящие в комитет 18 экспертов и 12 советников, аргументируя свою позицию, обратили внимание также на "ограниченное наличие вакцины" от коронавируса на настоящий момент в мире. Вместе с тем они пояснили, что отсутствие необходимости доказывать проведение вакцинации отнюдь не означает, что путешествующие не должны выполнять другие правила при международных поездках, направленные на снижение риска заражения.

Рассмотрев на заседании вопрос о выявленных в последнее время новых штаммах коронавируса, отличающихся высокой заразностью, комитет призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей COVID-19, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами. Он призвал ВОЗ разработать "стандартизированную систему названий новых разновидностей" коронавируса, в которой не должно быть "географических маркеров". Эксперты подчеркнули большое значение справедливого распределения вакцины в мире посредством международного механизма COVAX. Они призвали производителей вакцин "быстро предоставить ВОЗ данные о безопасности и эффективности" с целью включения препаратов в список организации для экстренного применения. В своих рекомендациях комитет подчеркнул, что отсутствие таких данных "является барьером для обеспечения своевременной и справедливой поставки вакцин на глобальном уровне".

Актуальные темы для обсуждения

Обычно комитет ВОЗ по ЧС собирается раз в три месяца. Предыдущее, пятое заседание состоялось 29 октября 2020 года. "На этот раз генеральный директор ВОЗ созвал комитет на две недели раньше обычного графика для рассмотрения вопросов, требующих срочного обсуждения", - пояснили в ВОЗ. В число этих вопросов входят ситуация с выявленными недавно в ряде стран новыми штаммами коронавируса, которые отличаются более высокой заразностью, и проблематика "использования вакцинации и сертификатов тестирования для международных поездок".

Первое заседание комитета состоялось 22-23 января 2020 года. Собравшись 30 января вторично, комитет рекомендовал объявить вспышку коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус принял такое решение на основе этой рекомендации.