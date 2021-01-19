На горнолыжном курорте в Швейцарии лавина накрыла 10 человек

Лавина сошла в понедельник на горнолыжном курорте Вербье, расположенном в кантоне Вале, и накрыла 10 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте кантональной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, сход лавины произошел за пределами лыжной трассы. В результате погиб лыжник, еще один получил травмы. Отмечается, что погибший был подданным Великобритании.

Для поиска оказавшихся под снегом людей направлены вертолеты и спасатели с собаками. Прокуратура начала расследование случившегося.