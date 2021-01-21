Выявлен продлевающий жизнь напиток
Ученые выявили продлевающий жизнь напиток. Об этом сообщает Express, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно данным исследования, гранатовый сок может не только увеличить продолжительность жизни, но и снизить риск развития онкологических заболеваний. Так, специалисты провели эксперимент на дрозофилах, который показал, что гранатовый сок помог продлить жизнь самцов и самок этого насекомого на 18 и восемь процентов соответственно. Также отмечается, что насекомые, употреблявшие данный напиток, в течение дня были гораздо более физически активны.
Эксперты выяснили, что гранатовый сок содержит вещество под названием уролитин А, которое способствует лучшему функционированию митохондрии в клетках. Данный эффект помогает замедлить процесс старения организма. Помимо этого, исследователи обнаружили, что этот напиток уменьшает риск появления болезней сердца.
Ранее американские ученые сообщили, что чай с имбирем обладает целебными свойствами, в том числе снижает уровень холестерина и риск развития рака. Кроме того, напиток способен облегчить боль в суставах.