Илон Маск готов заплатить $100 млн разработчикам технологии улавливания углекислого газа

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск готов заплатить $100 млн разработчикам наиболее эффективного метода улавливания и хранения углекислого газа. Об этом он сообщил в Twitter в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предоставлю приз в размере $100 млн за лучшую технологию по улавливанию углекислого газа", - отметил бизнесмен, являющийся сейчас самым богатым человеком в мире. Он пояснил, что о подробностях данного предложения расскажет на следующей неделе.

Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает $201 млрд. Он возглавил список богатейших людей мира 7 января, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса. Суммарная стоимость активов последнего оценивается в $193 млрд.

За последние 13 месяцев состояние Маска выросло более чем на $100 млрд. В январе 2020 года предприниматель в рейтинге Bloomberg занимал 35-е место. В конце ноября 2020 года Маск вышел на второе место в указанном рейтинге, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.