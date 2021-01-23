В мире за сутки выявили более 624 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 96,26 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 624 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 16 тыс., превысив 2,08 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 22:11 (GMT+4) 22 января в ВОЗ поступили сведения о 96 267 473 инфицированных и 2 082 745 умерших. Число заразившихся увеличилось на 624 353, умерших - на 16 079.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (334 155), на втором месте - регион Европы (202 816), на третьем - Юго-Восточная Азия (28 863).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 24 225 155. Далее следуют Индия (10 625 428), Бразилия (8 638 249), Россия (3 677 352), Великобритания (3 543 650), Франция (2 939 128), Испания (2 456 675), Италия (2 428 221), Германия (2 106 262), Колумбия (1 956 979), Аргентина (1 831 681) и Мексика (1 688 944).