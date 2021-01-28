Генсек ООН предупредил об угрозе превращения COVID-19 в сезонное заболевание
Коронавирус может превратиться в подобие сезонного гриппа, если и дальше будет распространяться в различных частях мира. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Trend.
"Если вирус будет распространяться, подобно пожару, в различных частях мира, мутации будут неизбежны, и в итоге мы можем прийти к ситуации, когда против COVID-19 каждый сезон придется разрабатывать новую вакцину, потому что он будет мутировать каждый год, как это происходит с гриппом", - сказал он.
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