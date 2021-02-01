Число новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд - ВОЗ

Количество новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Третью неделю подряд число новых случаев COVID-19 в мире, о которых приходят сообщения, снижается", - сказал он, добавив, что "это обнадеживающая новость", которая "показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют". Это говорит о том, что, продолжая принимать противовирусные меры, удастся предотвратить распространение инфекции, констатировал глава ВОЗ.

Как отметил далее Гебрейесус, "исключительно важно" продолжать соблюдать меры предосторожности. Контроль над распространением инфекции "спасает жизни" и "снижает возможности для появления новых разновидностей" коронавируса.

По словам гендиректора, большое значение для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации имеет "укрепление информационных систем в сфере здравоохранения". В этой связи он привлек внимание к опубликованному в понедельник первому докладу ВОЗ на эту тему. Исследование, получившее название SCORE ("Скор") содержит сведения, поступившие из 133 государств. Согласно докладу, 4 из 10 смертей в мире "остаются незарегистрированными, это подчеркивает необходимость срочных инвестиций для усиления информационных систем во всех странах для поддержки реагирования на COVID-19".