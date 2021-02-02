В мире за сутки выявили более 444 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 102,58 млн, увеличившись за сутки более чем на 444 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 10 тыс., превысив 2,22 млн.

По состоянию на 23:26 мск 1 февраля (GMT+4) в ВОЗ поступили сведения о 102 584 351 инфицированном и 2 222 647 умерших. Число заразившихся увеличилось на 444 580, умерших - на 10 885.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 58% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (258 396), на втором месте - регион Европы (116 369), на третьем - Юго-Восточная Азия (25 989).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 25 817 939. Далее следуют Индия (10 746 183), Бразилия (9 176 975), Россия (3 868 087), Великобритания (3 817 180), Франция (3 145 586), Испания (2 705 001), Италия (2 553 032), Турция (2 477 463), Германия (2 221 971), Колумбия (2 086 806) и Аргентина (1 922 264).