ВОЗ сообщила о новом антирекорде смертности из-за коронавируса за неделю

Более 96 тыс. человек умерли из-за коронавируса в мире за минувшую неделю, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Вместе с тем заболеваемость снижается третью неделю подряд: на прошлой неделе было выявлено около 3,7 млн новых случаев COVID-19, что на 13% меньше, чем за предыдущие семь дней, сообщила во вторник в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, с 25 по 31 января в мире были зарегистрированы 96 364 летальных исхода из-за коронавирусной инфекции, что больше, чем на предыдущей неделе (95 991 умерший), которой до сих пор принадлежал антирекорд смертности. За прошлую неделю было выявлено 3 686 110 новых инфицированных, что существенно меньше, чем за период с 18 по 24 января (4 104 947 случаев).

Как отмечает ВОЗ, "заболеваемость в мире снижается третью неделю подряд". По состоянию на 31 января в мире с начала пандемии было зафиксировано более 102 млн заразившихся и более 2,2 млн умерших.

Особенно заметным спад заболеваемости за минувшую неделю был в Африке (на 27%) и регионе Европы (на 18%). Смертность в этих регионах также упала (на 8% в обоих случаях), однако при этом рост летальности был зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 21%), в Восточном Средиземноморье (на 9%) и в Западном полушарии (на 4%).

В Северной и Южной Америке за семь дней заболели более 1,8 млн человек и умерли более 47 тыс. В Европе число заразившихся выросло более чем на 1,25 млн, а число летальных исходов - более чем на 36 тыс. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 200 тыс. новых случаев инфицирования, умерли более 3 тыс. человек.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,07 млн. Далее следуют Бразилия (более 364 тыс. новых случаев), Великобритания (более 178 тыс.), Франция (более 141 тыс.), Россия (более 131 тыс.), Испания (более 109 тыс), Мексика (более 109 тыс.), Индия (более 91 тыс.), Колумбия (более 90 тыс) и Индонезия (более 88 тыс).