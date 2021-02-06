Исследователи выявили гены, определяющие форму лица

Генетики выяснили, что предки индейцев унаследовали характерную вариацию гена, обусловливающую форму и толщину губ, от денисовцев - древних людей, живших на Алтае и в Центральной Азии в ледниковую эпоху. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона (UCL) со ссылкой на статью в журнале Science Advances, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам впервые удалось открыть версию гена, которую наши предки унаследовали от древних людей и которая при этом влияет на облик лица современных жителей планеты. Ее обнаружение стало возможным только благодаря тому, что мы начали изучать геномы людей за пределами Европы. В ДНК современных европейцев нет следов денисовцев, тогда как у индейцев они есть", - заявил научный сотрудник Марсельского университета (Франция) Пьер Фо, чьи слова приводит пресс-служба UCL.

Генетики и молекулярные биологи в последние годы начали активно изучать гены, которые определяют или влияют на особенности лица и тела, в том числе рост, массу, склонность к полноте, физическую силу и другие характеристики. Интерес связан с тем, что нарушения в работе этих участков ДНК приводят к врожденным болезням и серьезным дефектам развития.

Как показывают открытия последних лет, число подобных генов приближается к нескольким сотням или даже тысячам. К примеру, недавно ученые обнаружили, что сразу четыре гена - PAX1, DCHS2, RUNX2 и GLI3 - обусловливают форму носа, а заостренность подбородка зависит от гена EDAR.

Фо и его коллеги изучили данные, собранные в пяти странах Латинской Америки - Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики и Перу - геномным консорциумом CANDELA. В этом проекте участвовали 6,2 тыс. коренных жителей, согласившихся передать ученым свою ДНК и фотографии лица и тела.

Генетическое наследие денисовцев

Используя эти снимки, ученые подготовили список из 59 различных вариаций в облике участников проекта (размеры и толщина губ, форма подбородка и бровей, длина носа и др.). Сравнивая наборы мелких мутаций в ДНК индейцев, ученые попытались найти гены, которые обусловливали эти особенности внешности.

В общей сложности им удалось выделить 32 участка генома, вариации в которых влияли на одну или несколько особенностей в облике индейцев. Девять из них были ранее неизвестны ученым, а остальные 23 были открыты в ходе прошлых генетических исследований.

Внимание ученых привлек ген TBX15, входящий в группу из девяти ранее неизвестных участков ДНК, обусловливающих форму лица. В прошлом этот ген уже связывался с тем, как выглядит лицо человека, однако Фо и его коллегам удалось уточнить, что он в первую очередь влияет на толщину и форму губ.

Одна из версий этого гена (широко распространенная среди коренных жителей Нового Света и отвечающая за характерную азиатскую форму и толщину губ) была унаследована индейцами от денисовцев - древних людей, живших на Алтае и в Центральной Азии 50-300 тыс. лет назад.

"Эта вариация гена, скорее всего, возникла в результате приспособления денисовцев к той среде обитания, в которой они жили во время эпохи оледенения. Мы предполагаем, что она влияла на распределение жира в их теле и помогала им лучше переносить суровый климат Центральной Азии. Вероятно, что данная полезная версия гена TBX15 перешла по наследству к предкам индейцев, контактироваших с денисовцами", - подытожил Каустубх Адхикари, генетик из UCL, чьи слова приводит пресс-служба вуза.